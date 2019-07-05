Раменское, Московская область, , 17:31 — REGNUM

Жители бывшего военного городка в Раменском городском округе Подмосковья жалуются на невыносимые условия проживания. Об этом сообщил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин по итогам визита в населённый пункт Бритово.

По словам парламентария, на его имя поступило обращение от жителей, которые жалуются на разрушенность домов, изношенность коммуникаций, отсутствие дорог и благоустройства. Аналогичная ситуация сложилась и на других объектах Подмосковья.

«Коммуникации и канализация находятся в плачевном состоянии, многоквартирные дома 1954 года постройки никогда не ремонтировались, как и подъезды, отопление домов осуществляет полуразрушенная угольная котельная, питьевая вода плохого качества, глубинный насос стоит под открытым небом. Общественный транспорт не ходит, горячей воды нет, в квартирах стоят газовые баллоны, что, безусловно, опасно», — отметил Чистюхин.

Парламентарий сообщил, что направит соответствующие обращения в уполномоченные органы для проведения необходимой проверки.

Напомним, в 2014 году, после передачи почти 90 бывших военных городков из ведения Министерства обороны России на баланс муниципалитетов Московской области, регион взял ответственность за тысячи новых объектов недвижимого имущества.

Сейчас в регионе действует программа по восстановлению инфраструктуры в военных городках, рассчитанная на 2014−2021 годы. С 2014 по 2018 годы на её реализацию было выделено 5 млрд рублей, в 2019 году планируется выделить ещё пять млрд рублей.

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