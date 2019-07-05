Тула, , 15:57 — REGNUM

Выпускники Тульского государственного университета будут проходить военную службу в научной роте Военного инновационного технополиса «Эра» (Анапа) и в научно-производственной роте оборонного комплекса Тульской области, сообщает 5 июля пресс-служба вуза.

Торжественная церемония проводов призывников Тульской области прошла сегодня в Тульском государственном музее оружия. В ней приняли участие представители регионального правительства, госкорпорации «Ростех», главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России, ТулГУ, Военного комиссариата Тульской области, 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и общественных организаций.

«Призывники являются наследниками легендарных тульских мастеров, продолжателями многовековых традиций оружейного дела. Рота туляков станет первой в Военном инновационном технополисе «Эра», в которой все новобранцы будут из одного региона. Это большая гордость и серьёзная ответственность», — сообщает пресс-служба университета.

Технополис «Эра» создан по указу президента России в 2018 году. Он предназначен для формирования инновационной инфраструктуры, обеспечивающей поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, а также создание проектов, способных обеспечить военно-техническое лидерство России. Расположен в Анапе (Краснодарский край).

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