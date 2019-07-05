Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM

В Муринском парке на севере Петербурга начались работы по строительству нового спортивного комплекса, против которых ранее протестовала группа жителей Калининского района и оппозиционные депутаты Заксобрания Петербурга.

В районной администрации подчеркивают, что все необходимые разрешения и согласования у застройщика имеются, а большинство местных жителей заинтересованы в появлении новых спортивных объектов. Ситуацию используют политики в период предвыборной кампании, уверены в администрации.

Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба депутата Заксобрания Михаила Амосова, баллотирующегося на пост губернатора Петербурга, по информации жителей, на месте будущего строительства второй очереди спорткомплекса «Анна Нова» появился строительный забор, установку которого согласовали в ГАТИ (государственная административно-техническая инспекция).

«Сейчас там стихийно собираются жители окрестных кварталов», — утверждают в окружении депутата, который пообещал лично приехать на место событий.

Начальник отдела инвестиционного развития ООО «Анна Нова» Самвел Григорян подтвердил корреспонденту ИА REGNUM, что сегодня, 5 июля, производится установка ограждений строительной площадки. Собственно строительные работы планируется начать через неделю.

«Работы идут на территории, которую нам предоставило правительство Санкт-Петербурга. Мы получили все разрешительные документы», — отметил Григорян. Он добавил, что никаких препятствий в этой работе с чьей-либо стороны сейчас не чинится. А если это вдруг произойдет, на место будут вызваны сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что компания планирует построить у Муринского парка крытый стадион для пляжного футбола, два зала для мини-футбола, а также помещения для пребывания спортсменов. Объем инвестиций — около 1,5 млрд рублей.

В свою очередь, пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова заявила корреспонденту ИА REGNUM, что противостояние с компанией «Анна Нова» стало для некоторых кандидатов в муниципальные депутаты «основной точкой их предвыборной кампании».

«У компании «Анна Нова» на руках есть все документы, выданные городом. Помимо строительства спорткомплекса, компания намерена благоустраивать территорию, вкладываться в Муринский парк», — сказала Лебединова.

Она отметила, что нынешнее состояние парка не устраивает ни жителей, ни чиновников. Там постоянно нарушается городское законодательство в сфере запретов на разведение костров, жарки шашлыков на открытом огне, несанкционированно оставляется мусор, постоянно происходят другие административные правонарушения.

Проект по созданию спорткомплекса при его реализации должен помочь в наведении порядка и благоустройстве Муринского парка, уверены в районной администрации. Планируется также расширение зеленых насаждений, в том числе за счет средств инвестора.

Кроме того, в районе остро не хватает спортивных объектов. Власти уверены, что появление второй очереди спорткомплекса не помешает людям отдыхать на зеленой территории вдоль Муринского ручья.

«Появление такого уровня спортивного объекта поддержали многие местные жители. Просто они не собираются на митинги», — отмечает Лебединова.

В 2013 году «Анна Нова» возвела в Муринском парке футбольное поле, стадион для пляжного футбола с трибунами и панорамный ресторан, а в 2014 году — здание фитнес-клуба с парковкой.

Площадь Муринского парка — 130 гектар. В феврале 2019 года большинством голосов Заксобрание Петербурга отклонило поправки о внесении в состав зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) Южного участка Муринского парка между Суздальским и Гражданским проспектами.

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