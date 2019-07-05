Рим, , 15:46 — REGNUM

Порты Италии и Мальты отказываются принимать корабли перевозчиков мигрантов, а руководители портов Испании просто не отвечают на запросы, написали на своей странице в Twitter в пятницу, 5 июля, руководители одной из организаций перевозчиков — Open Arms.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем временем Италия и Мальта достигли соглашения о приеме мигрантов, подобранных с лодок в территориальных водах Ливии кораблем Alex, сообщает Affari Italiani. 55 мигранты с этого корабля, прибывшего в порт Ла-Валетты, останутся на Мальте, но Италия примет на своей территории то же количество мигрантов, в настоящее время уже находящихся на Мальте.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.