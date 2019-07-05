Париж, , 15:38 — REGNUM

Метеорологическая служба Франции La chaîne météo объявила «оранжевый» уровень погодной опасности в шести департаментах страны, где существует риск сильных гроз, передает Le Figaro.

Речь идёт о департаментах, расположенных на востоке Франции, а именно Эн, Ду, Юра, Луара, Рона и Верхняя Савойя.

«Ожидаются сильные грозы, град, которые будет продолжаться с субботы до вечера воскресенья (6−7 июля) во многих департаментах в восточной части страны», — говорится в заявлении La chaîne météo.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее префектура региона Иль-де-Франс отменила введенный 23 июня 2019 года во Франции третий уровень тревоги, связанный с сильной жарой.

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