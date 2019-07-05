Посёлок Переволоцкий, Оренбургская область, , 15:33 — REGNUM

В Оренбургской области по факту загрязнения атмосферы, повлекшим по неосторожности вред здоровью людей в Переволоцком районе, возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Напомним, 3 и 4 июля 2019 года в поселке Переволоцкий зафиксировано превышение нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ в пять раз. По предварительной информации следственных органов, это произошло в результате производственной деятельности коммерческого предприятия, расположенного вблизи поселка.

В результате с жалобами на плохое самочувствие в ГБУЗ «Переволоцкая районная больница» обратились несколько жителей поселка, которым поставлен диагностировали отравление.

«В рамках расследования уголовного дела будут проведены необходимые экспертизы, которые определят точный источник загрязнения воздуха на предприятии. Также будут установлены должностные лица, ответственные за экологическую безопасность», — отметили в СУ СКР по региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля Переволоцким районным судом к административной ответственности привлечено ООО «Велес» за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов.

По данным судебной инстанции, в результате работ организации на территории поселка Переволоцкий концентрация сероводорода превысила нормы предельно допустимой концентрации в пять раз. Трое жителей обращались в ГБУЗ «Переволоцкая районная больница», им поставлен диагноз отравление неизвестным газом.

С учетом характера совершенного административного правонарушения, обстоятельств дела, суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее население района жаловалось на работу компаний обращалось к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти их от нефтяников. Участниками видеобращения стали жители Переволоцкого, Ташлинского районов и Оренбурга. Они говорили о том, что из-за деятельности фирм, занимающихся переработкой и утилизацией отходов нефтедобычи, невозможно дышать.

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