Магас, , 15:26 — REGNUM

Следов побоев у родных детей женщины, подозреваемой в истязании малолетней в Ингушетии, не обнаружено. Двоих мальчиков обследовали в детской республиканской больнице.

«Родные дети жительницы города Сунжи были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу, где медики провели осмотр. В результате обследования следов побоев и серьезных травм мальчиков не обнаружено. Их состояние нормальное», — пишет интернет-газета «Ингушетия».

35-летняя тетя в настоящее время задержана. В СКР ИА REGNUM сообщили, что решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде ареста. Одновременно устанавливается место нахождения отца пострадавшей девочки.

Известно также, что состояние семилетней Айши стабилизируется, она уже приходит в себя и разговаривает. По словам главы минздрава Ингушетии Заремы Льяновой, отмечается положительная динамика в лечении ребенка, решается вопрос о ее транспортировке в Москву.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в республиканскую детскую больницу Ингушетии была доставлена семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Ребенку потребовалась срочная операция из-за тромба сосуде руки. В настоящее время ребенка готовят к транспортации в клинику Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержана тетя пострадавшего ребенка. Ее подозревают в истязании малолетней.