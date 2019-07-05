Триест, Италия, , 15:25 — REGNUM

Власти Италии используют все доступные средства для контроля границы со Словенией, заявил в пятницу, 5 июля, вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA.

Маттео Сальвини

Должны быть защищены не только морские, но и сухопутные границы страны, отметил Сальвини.

Ранее сообщалось, что после введенных Италией ограничений в отношении морских перевозчиков мигрантов основной поток мигрантов прибывает в страну со стоны Балкан. Италия и Словения договорились о совместном патрулировании границы.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.