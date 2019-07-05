5 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Марат Хуснуллин рассказал, как пришла идея расширения границ Москвы в 2011 году. Из его слов следует, что автором выступил не тогдашний президент России Дмитрий Медведев, официально выступивший с инициативой, а московские власти, посмотревшие на пример Большого Парижа.

Евгений Цоц, Георгий Балаков, , 16:50 — REGNUM

Решение присоединить к Москве новые территории, так называемый проект «Большая Москва», принимали столичные власти, позаимствовав идею у своих французских коллег. Об этом 5 июля сообщил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, выступая на площадке Московского урбанистического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Благодаря Большому Парижу появилась Большая Москва. В 2011 году мы с мэром, услышав про идею Большого Парижа, решили сделать Большую Москву», — заявил Хуснуллин.

Под термином «Большая Москва» Хуснуллин имеет в виду не Московскую агломерацию, а проект расширения границ столицы, реализованный в 2012 году. Тогда к территории города были присоединены земли, более чем в два раза превышающие имевшиеся площади. Автором инициативы выступил тогдашний президент России Дмитрий Медведев.

Спустя годы, ошибочность идеи расширения границ стала очевидной. Дело в том, что они увеличились не пропорционально, а векторно, в наиболее незаселённом направлении. Тогда на присоединённых площадях проживало 250 тысяч человек, за пять лет численность выросла до 320 тысяч. В то же время, столица потянула инфраструктуру на неосвоенные территории, строит дороги и метрополитен там, где людей мало. Целые станции метро появляются возле садовых товариществ.

Развитие столицы России в сторону городов-спутников если не остановилось совсем, то свелось к минимуму. И это несмотря на то, что в непосредственной близости проживают миллионы людей, вынужденных в режиме маятниковой миграции ежедневно по пробкам, испытывая немалые трудности, добираться на работу и с работы. В то время, как Москва прокладывает метро по пустырям, полумиллионная Балашиха ютится в маршрутках и автобусах, водители которых давно научились объезжать пробки по грунтовым дорогам и вовсе по бездорожью. И если одни жители вынуждены испытывать ежедневные муки, то для других созданы неоправданно роскошные условия.

Москвичи Дарья Антонова © ИА REGNUM

Расширение границ Москвы и присоединение ТиНАО не решило проблем загруженности центра города. На окраину не переехали ни административные, ни деловые центры. Сохранили прописку и мэрия Москвы, и правительство России (кроме ряда министерств, перебравшихся не на юг, а на запад в Москва-Сити), и все основные центры притяжения. Аргументация, что странное движение в сторону полей и лесов поможет избавить Москву от моноцентричности, не сработало.

Тем временем Большой Париж более равномерно подошёл к идее расширения и не искажал структуры развития, осваивая различные территории вокруг столицы. Новые парижане не становились заложниками необдуманных и безответственных амбиций чиновников, потому что действия французских властей были именно для них.

Для кого же расширили Москву? Предположения об этом можно сделать, побывав у новых станций Сокольнической линии метрополитена. Помимо пустырей и лесов, там можно увидеть многочисленные строительные площадки. Сами власти Москвы не скрывают своих планов обширной застройки ТиНАО. Безусловно, уже имеющаяся транспортная инфраструктура выгодна, в первую очередь, застройщикам, которые получат возможность реализовывать недвижимость по более высокой рыночной стоимости. И государство, в лице мэрии Москвы, им в этом помогло.

Строительная площадка Дарья Драй © ИА REGNUM

Есть ли в этих схемах коррупционная составляющая, либо мы имеем дело с обычной недальновидностью, должны определять правоохранительные и надзорные органы. Пока же мы видим, как вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин решил принять ответственность за очевидный просчёт действующего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на себя и московские власти. Что ж, мужественный поступок!

Подробнее о допущенной ошибке и ситуации, которую она повлекла, можно прочитать в материалах ИА REGNUM :

Глупость, загнавшая Подмосковье в транспортный тупик

Зачем Собянин провёл метро по пустырям?

Метро не для людей, а для кого? От «Саларьево» до «Коммунарки»

«Стоит всегда»: как Балашиха живёт в пробках и нужно ли ей метро

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