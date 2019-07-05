Таллин, , 15:21 — REGNUM

ЛГБТ-сообщество Эстонии через Фейсбук призвало всех своих участников и сторонников присоединиться к шествию, приуроченному к открытию Певческого праздника. Об этом сообщает издание postimees.ee.

Шествие Праздника песни и танца начнется 6 июля на площади Вабадузе в Таллине и пройдет по Пярнускому и Нарвскому шоссе до Таллинского Певческого поля, где состоится открытие праздника.

В 2019 году Певческий праздник отмечает своё 150-летие. Первый раз он прошёл в 1869 году, с 1923 года он проходит каждые пять лет, за исключением 1943 года. В этом году он будет проводиться в 27-й раз.

Певческий праздник является общегосударственным и национальным. Он сыграл большую роль в становлении эстонского национализма. В празднике принимают участие тысячи исполнителей: хоровые коллективы и духовые оркестры. В министерстве культуры для проведения праздника создано специальное подразделение. ЮНЕСКО признало праздник шедевром устного и нематериального наследия.

Учитывая консервативные настроения большинства эстонцев, совмещение гей-парада с шествием Певческого праздника можно считать провокацией.