Токио, , 17:01 — REGNUM

Японский геймдизайнер Хидео Кодзимо назвал Человека-паука своим любимым американским супергероем. По его мнению, этот персонаж очень похож на популярных японских героев, сообщает Kotaku 5 июля.

Кодзима назвал Человека-паука «героем с заботами». По мнению геймдизайнера, наличие повседневных обязательств роднит американского супергероя с популярными персонажами из Японии. В частности, Кодзима отметил таких героев как Kamen Rider («Наездник в маске») и Tiger Mack («Тигровая маска»).

Японский геймдизайнер также заявил, что любит Флеша — популярного персонажа комиксов компании DC Comics. Кодзима отметил, что является давним поклонником этого героя и, что ему очень понравился последний сериал о персонаже (речь идёт о телесериале на канале CW с Грантом Гастином в главной роли).

Напомним, Хидео Кодзима — это популярный японский геймдизайнер, глава студии Kojima Productions и бывший вице-президент Konami Digital Entertainment. Кодзима наиболее известен как создатель серии видеоигр Metal Gear, тепло встреченной игроками и критиками. В 2019 году выходит новый проект геймдизайнера под названием Death Stranding, главную роль в котором исполнил американский актёр Норман Ридус.

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