Таллин, , 15:07 — REGNUM

Административная коллегия Государственного суда Эстонии отменила решения нижестоящих судов в отношении гражданина России Николая (имя изменено), который в марте 2019 года нелегально пересёк российско-эстонскую границу и попросил политического убежища. Об этом сообщает эстонское издание «Северное побережье».

Суд счёл приемлемой ситуацию, когда лицо, ходатайствующее о международной защите, не хочет проходить на родине все процедуры, необходимые для пересечения границы и переходит границу незаконно.

«Также наличие при себе топора необязательно указывает на то, что заинтересованное лицо, которое незнакомо с местным ландшафтом, не хотело после пересечения границы связаться с представителями эстонской власти. Объяснения заинтересованного лица, что он взял топор с собой для того, чтобы развести костер, выглядят правдоподобно», — говорится в решении суда.

Ранее Тартусский административный суд по ходатайству полиции поместил Николая под стражу.

В марте 2019 года эстонские пограничники задержали Николая на Чудском озере в волости Ида-Вирумаа после того, как он пересёк российско-эстонскую границу по льду озера на лыжах и с топором под мышкой. При задержании он сообщил, что преследуется на родине за свою политическую позицию. Российские власти якобы подожгли его дом, возбудили в его отношении уголовное дело и угрожают поместить в психбольницу. Эстонских пограничников насторожил тот факт, что вместо тёплой одежды Николай взял с собой топор для разведения костра.

Теперь «беженец с топором» будет ждать решения о предоставлении ему политического убежища на свободе.