Екатеринбург, , 15:03 — REGNUM

Отчёт мэра Екатеринбурга не смог пройти гордуму. Ни положительное, ни отрицательное решения не были утверждены депутатами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оценка выносилась в закрытой от журналистов части доклада. За утверждение отчёта проголосовали 18 депутатов, но их голосов не хватило, чтобы решение прошло. В основном, положительную оценку отстаивали депутаты ЕР и КПРФ, а представители ЛДПР и СР высказались против.

После отчёта и почти часовой сессии, где мэр отвечал на вопросы депутатов, парламентарий Александр Колесников призвал закрыть дальнейшую часть встречи. Свои мотивы парламентарий не стал никому объяснять. Инициативу поддержали большинство депутатов.

«Жизнь не останавливается», — заявил журналистам мэр Александр Высокинский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со своим отчётом мэр выступил сегодня, 5 июля. Дата его выступления перед депутатами несколько раз переносилась.

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