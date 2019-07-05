Москва, , 15:13 — REGNUM

Каждое дерево в Москве может получить своё имя. Об этом заявил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, выступая 5 июля на площадке Московского урбанистического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что недавно общался со студентами, которые «по грантам учились в Барселоне». Один из них предложил неординарную идею — создать цифровое приложение, где будут отмечены все деревья Москвы, и каждому из них будет присвоено имя.

«Конечно, мы такие идеи будем в жизнь воплощать», — заявил Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируют построить самое высокое жилое здание в Европе.

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