Москва, , 14:53 — REGNUM

С 5 июля 2019 года в России вступают в силу изменения в правилах работы нотариусов, которые упрощают подтверждение права на наследство. Отныне, в соответствии с приказом Минэкономразвития от 20.03.2019 № 144, нотариусы будут наделены правом заверять и направлять в Федеральную кадастровую палату запрос о получении сведений из ЕГРН о документах, необходимых для государственной регистрации вещного права.

По словам замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марины Семеновой, расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет упросить процесс оформления наследства для граждан и, в частности, урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников.

«Нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос. Таким образом, при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав», — пояснила она.

Отметим, что при открытии наследственного дела для удостоверения прав на недвижимое имущество требуется представить нотариусу документы, на основании которых зарегистрировано вещное право. Ранее такие сведения предоставлялись только по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица, и нотариус не имел возможности запрашивать эту информацию из ЕГРН самостоятельно.

Это безусловный плюс, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор юридического агентства «Правозащита» Гай Дилбарян.

«Это то же самое, когда нотариусы проводят регистрацию имущества после проведения сделки. Если гражданин хочет самостоятельно получить (документы), но не имеет возможности, особенно если человек ограничен по времени или пожилой — это, безусловно, процесс упрощает», — подчеркнул он.

«Очень часты случаи, когда наследники проживают за границей, действия затруднены по обстоятельствам лечения, пребывания в другом регионе. Теперь этот момент упрощён и все эти запросы, если нотариус может сделать самостоятельно», — указал Дилбарян.

Эта мера сочетается с ещё одной новацией — с 1 июня 2019 года также вступили в силу положения Гражданского кодекса о совместных завещаниях супругов и наследственных договорах, добавил юрист.

Теперь основанием наследования, помимо завещания, становится наследственный договор. Он должен быть подписан каждой из сторон наследственного договора и подлежит нотариальному удостоверению, а при его удостоверении нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры его заключения, если стороны не заявили возражение против этого.

В свою очередь, в совместном завещании супруги вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно.