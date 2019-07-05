Новотроицк, Оренбургская область, , 14:53 — REGNUM

В Новотроицке Оренбургской области 5 июля отменён режим чрезвычайной ситуации, введённый по причине природного пожара, который пришёл в город со стороны Казахстана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, утром 29 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области поступило сообщение о горении сухой травы на территории Казахстана на границе с Новотроицком. В связи с сильным ветром и жарой огонь стремительно распространялся. Возникла угроза сёлам Хабарное и Пригорное. Пришлось эвакуировать детей и персонал из детского оздоровительного лагеря «Чайка».

Для ликвидации пожара задействовали «ИЛ-76» Министерства обороны России. Он совершил сброс воды (42 тонны). 30 июня ГУ МЧС по Оренбуржью заявило о локализации пожара на площади 20 га и отсутствии угрозы распространения огня.

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