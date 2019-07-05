Махачкала, , 14:50 — REGNUM

Многофункциональный центр Дагестана просит оказать посильную помощь коллегам из Иркутской области, пострадавшим от наводнения. Обращение адресовано к сотрудникам учреждения и всем неравнодушным людям, передаёт 5 июля корреспондент ИА REGNUM.

«Пострадали тысячи семей, есть, к сожалению, погибшие. Беда коснулась и наших коллег, сотрудников МФЦ Иркутской области! Невозможно оставаться в стороне и быть безучастными свидетелями тяжелой ситуации, в которой оказались люди. Коллектив МФЦ Дагестана готов протянуть руку помощи и оказать пострадавшим не только моральную, но и материальную поддержку», — сказано в публикации, размещённой на странице МФЦ Дагестана в Instagram.

В пресс-службе минэкономразвития республики корреспонденту ИА REGNUM разъяснили, что желающие могут перевести свои пожертвования сразу в Иркутскую область.

«Мы попросили коллег, чтобы нам сразу дали номер счета. Так, все желающие помочь смогут перевести деньги спокойно, без посредников», — отметили в министерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, затяжные проливные дожди в Иркутской области привели к мощному наводнению, которое началось 26 июня. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населенных пунктов в шести районах региона. Число пострадавших перевалило отметку в 30 тысяч человек. В области продолжает действовать режим ЧС.