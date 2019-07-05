Киев, , 14:54 — REGNUM

Украинская экономика не способна развиваться самостоятельно, для этого ей необходимы международные кредиты. Об этом заявил экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер 4 июля в интервью изданию «Главред».

"Так или иначе, кредиты Украине нужны… Другой вопрос — по какой причине Украина не может стать развивающейся страной, почему никак не может догнать развитые страны… Причина этого кроется глубоко в характере народа и проявляется, прежде всего, в активной части этого народа», — рассказал эксперт.

По его мнению, значительная часть населения Украины заняла позицию жертвы и испытывает обиду по отношению к соседним странам, которым не выгодна сильная Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил восстановление разрушенного войной Донбасса в 10 млрд евро и призвал международных инвесторов вкладывать деньги в Украину.

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