Сеул, , 14:48 — REGNUM

Сотрудники южнокорейской страховой компании Lotte Insurance приняли участие в волонтерских мероприятиях в одном из учреждений по опеке над детьми. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 4 июля 16 сотрудников компании Lotte Insurance приняли участие в волонтерской деятельности в учреждении по опеке над детьми Namsanwon, расположенного в районе Чун-гу города Сеула.

Известно, что сотрудники страховой компании приняли участие в уборке помещений и территории социального учреждения, чтобы проживающие в нем дети чувствовали себя комфортно.

По словам представителей компании, в волонтерской деятельности приняли участие только новые сотрудники компании.

«Мы стараемся повысить осведомленность о социальном вкладе в общество среди наших сотрудников. Мы продолжим принимать участие в волонтерской деятельности и заботиться о ближних», — сообщил один из сотрудников компании.