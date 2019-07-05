Москва, , 14:26 — REGNUM

В течение месяца будут утверждены тарифы на проезд на маршрутах «Московских центральных диаметров» (МЦД). Об этом 5 июля сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, выступая на площадке Московского урбанистического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В течение месяца будут утверждены и согласованы с Московской областью тарифы МЦД. Цена поездки не должна быть сдерживающим фактором. Мы с РЖД уверены, что «Московские центральные диаметры» будут востребованы», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Ликсутов признал, что МЦД не является новшеством Москвы. Подобные проекты уже действуют в других крупных городах мира.

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