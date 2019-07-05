Магас, , 14:22 — REGNUM

Органы системы профилактики опеки и попечительства в профилактике социального сиротства будут проверены в связи с фактом истязания малолетнего ребенка в Ингушетии. Проверку организовала прокуратура республики, сообщили ИА REGNUM 5 июля в надзорном ведомстве.

«По указанию прокурора республики прокуратурой Сунженского района начата проверка своевременности и полноты проводимой работы должностными лицами органов системы профилактики», — говорится в сообщении прокуратуры.

После проверки прокуратуры бездействию органов системы профилактики в течение длительного времени будет дана соответствующая оценка. Будут установлены виновные в том, что ребенка оставили в опасной жизненной ситуации и не защитили его права.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в детскую республиканскую больницу Ингушетии была доставлена семилетняя девочка с травмами, которые были вызваны побоями и истязаниями. Ребенку в срочном порядке была сделана операция по удалению тромба в сосуде, чтобы сохранить руку девочке.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, задержана женщина, у которой последнее время жил ребенок. Она оказалась родной тетей девочки. Женщину подозревают в истязании малолетней. Медики диагностировали у девочки перелом, множественные ушибы и ссадины, ожоги, воспалительный процесс и гангрену, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Зарема Чахкиева.

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