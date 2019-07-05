Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM

Органы СКР по Ленинградской области начали доследственную проверку обстоятельств отравления детей в детском оздоровительном лагере «Восход» в Лужском районе Ленобласти.

«На место событий направлены следователь и криминалист СКР, а также специалист Роспотребнадзора. В ходе установления всех обстоятельств произошедшего будут опрошены работники лагеря, получена необходимая документация», — сообщили 5 июля в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

По результатам доследственной проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, причиной массового заболевания в ДОЛ «Восход» стало зараженное куриное мясо. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Ленобласти. На сегодняшний день у восьми заболевших детей лабораторным путем подтвержден диагноз «сальмонеллёз».

"В сыром мясе птицы (курица) обнаружена сальмонелла, что возможно явилось причиной заболевания. Лабораторные исследования продолжаются», — отметили в надзорном ведомстве.

Последний по времени случай обращения за медпомощью в лагере был зафиксирован во вторник, 2 июля.

Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, все отдыхающие в лагере дети и персонал учреждения осмотрены врачами, за детьми установлено медицинское наблюдение с ежедневным двукратным медицинским осмотром.

Среди персонала пищеблока больных и носителей заболевания не выявлено. Организована дезинфекция на пищеблоке, в корпусах и санитарно-гигиенических помещениях.

Ранее власти Ленобласти заявили что состояние госпитализированных в Лужскую больницу пятерых детей, жителей города Санкт-Петербурга, опасений не вызывает.

Детский лагерь подведомствен Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный».

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