Лос-Анджелес, США, , 14:01 — REGNUM

Режиссёр фильма по игре Uncharted Дэн Трахтенберг рассказал о выборе актёра на главную роль в проекте. По его мнению, Том Холланд — наиболее подходящий кандидат для исполнения роли молодого Нейтана Дрейка, сообщил портал Gamesradar 4 июля.

Трахтенберг заявил, что Холланд — «блестящий актёр», и ему точно удастся воплотить на большом экране популярного героя игры. Отдельно режиссёр рассказал о сюжете картины. По его словам, события фильма Uncharted затронут временной промежуток до начала первой части игры.

Трахтенберг рассказал, что сценаристы и режиссёр проекта не хотели пересказывать сюжет одной из игр, для них было важно «рассказать историю, которую ещё никто не слышал». Также режиссёр заверил фанатов игры в том, что Холланд не будет играть Дрейка-подростка или совсем юного героя из флешбеков — это будет взрослый и уверенный в себе Нейтан Дрейк, просто моложе, чем в игре.

Напомним, Uncharted — это серия консольных приключенческих видеоигр от судии Naughty Dog. Все проекты франшизы рассказывают историю молодого искателя приключений Нейтана Дрейка, занимающегося поиском древних сокровищ и сражениями с отрядами наёмников.