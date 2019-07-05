г. Усть-Джегута, , 14:00 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии завершено строительство храма Благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Он возведен в городе Усть-Джегута. Его освящение состоится 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии, сообщили ИА REGNUM 5 июля в Пятигорской и Черкесской епархии. Напомним, в этот день в России отмечается праздник — День семьи, любви и верности.

Закладку храма в микрорайоне Московский архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил ровно пять лет назад — 8 июля 2014 года. Он же совершит и освящение церкви. Храм возводился на средства Пятигорской и Черкесской епархии и за счет благотворительной помощи местных жителей и бизнес-структур. По словам настоятеля храма протоиерея Александра Петрова, это единственный храм покровителей семьи святых Петра и Февронии в Пятигорской и Черкесской епархии.

Стоит отметить, что в настоящее время в Карачаево-Черкесии действуют 23 храма: 13 в Южном церковном округе, и 10 — в Северном Карачаево-Черкесском округе. Одним из вновь построенных в республике православных храмов станет храм в городе Карачаевске.

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