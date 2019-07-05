Амстердам, , 13:45 — REGNUM

Амстердам не будет подавать заявку на проведение песенного конкурса «Евровидение» в 2020 году. Об этом сегодня, 5 июля, заявила мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема. Об этом сообщает Esctoday.

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Она пояснила, что муниципалитет Амстердама не смог найти подходящее место для проведения телевизионного шоу Европы, так как все три возможных места в городе были полностью забронированы на время проведения «Евровидения».

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Первоначально предполагалось проводить «Евровидение» в концертном зале Ziggo Dome, но выяснилось, что он полностью забронирован, при этом перенести или отменить запланированные мероприятия ради конкурса не представляется возможным.

Мэр добавила, что попытки найти другое подходящее место для проведения «Евровидения» не увенчались успехом.

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Так, Амстердам стал четвёртым городом, который выходит из гонки за право принять у себя «Евровидение — 2020». За него продолжат бороться пять городов — Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Решение должно быть принято в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильский публицист Авигдор Эскин предложил провести следующий конкурс «Евровидение» в секторе Газа. По мнению Эскина, репутации конкурса ничего не может повредить, потому что она и так находится на самом низком уровне.

Напомним, победителем песенного фестиваля в 2019 году стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, второе место досталось итальянскому артисту Махмуду. Третье занял российский певец Сергей Лазарев.

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