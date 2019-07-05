Улан-Удэ, , 13:53 — REGNUM

Пока в регионах празднуют 45-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, почти 10 тыс. БАМовцев всё еще проживают в не предназначенных для проживания помещениях. Об этом сообщил, как передали ИА REGNUMв пресс-службе Совета Федерации, сенатор Владимир Городецкий на «круглом столе», посвященном проблеме строителей.

«В дни празднования 45-летия с начала строительства БАМа мы решили рассмотреть очень важные для жителей Сибири и Дальнего Востока вопросы их переселения из временных и не предназначенных для проживания строений в благоустроенное жилье», — отметил парламентарий.

По его словам, с 2011 по 2018 годы переселено более трех тысяч семей, а общий объем финансирования составил более 6 млрд рублей. По информации Минстроя России, в 2019 году планируется переселить 307 семей.

«Вместе с тем, проведенная в 2018 году инвентаризация очереди граждан, подлежащих переселению, показала, что предстоит переселить еще 3600 семей, или 9815 граждан. Очевидно, что для окончательного решения этой проблемы требуется увеличение финансирования. И если в 2019 году на эти цели предусмотрено почти 710 млн рублей, то полная ликвидация накопленной очереди потребует значительно большего бюджетного финансирования», — отметил Владимир Городецкий.

Сенатор подчеркнул, что Минстрой готовит предложения по увеличению финансирования мероприятия и ликвидации очереди до 2022 года. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев добавил, что для такого переселения граждан необходимо 9 миллиардов рублей.

Переселение должно начаться с 2020 года, а желание участвовать в новой программе выразили девять регионов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 июля торжественные мероприятия, посвященные 45-летию начала строительства магистрали, прошли в городе Северобайкальске в Бурятии. Чиновники отметили, что строительство магистрали продолжается.

Ранее сообщалось о намерении РЖД инвестировать на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры 184,3 млрд рублей, часть из которых пойдут на увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба.

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