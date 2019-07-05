Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM

В Екатеринбурге организуют тепловую карту, на которой жители смогут увидеть социальные объекты «в перспективе» на пять лет. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на отчёте перед гордумой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам мэра, сложилась следующая ситуация: каждый год город сдаёт по 1 млн квадратов жилья, но для обеспечения этого объема всей «социалкой» нужны вложения в районе 10 млрд рублей.

«Когда-то мы справлялись за счёт советского резерва, но сейчас он исчерпан. К сожалению, проблема будет нарастать», — признал мэр.

Кроме строительства новых школ в городе создадут тепловую карт, которую могли бы использовать жители для самостоятельного прогнозирования. Например, в случае покупки квартиры в том или ином районе. Горожане смогут увидеть перспективу территории на пять лет.

Напомним, Екатеринбург в этом году столкнулся с так называемым «школьным коллапсом». В одной из школ пришлось вводить 1 «Х» класс, чтобы вместить всех первоклашек.

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