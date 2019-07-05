Кампала, , 13:46 — REGNUM

Верховный суд Лиры признал полицейского из округа Алебтонг виновным в убийстве бизнесмена и приговорил его к 40 годам лишения свободы, передает Daily Monitor Uganda.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

По данным следствия, 45-летний Мозес Опио убил 40-летнего бизнесмена Винсента Опио три года назад. Полицейский был осужден вместе со своим сообщником, 25-летним Беноном Оньоло, которого приговорили к 18 годам тюрьмы.

Известно, что 21 января 2016 года осужденные задержали бизнесмена и застрелили его, а затем похитили у него 6 миллионов угандийских шиллингов (около 1602 долларов США) дневной выручки. В тот день бизнесмен нанял мотоциклетное такси, чтобы доехать из торгового центра Абако, где у него был продуктовый магазин, домой.

«Обвиняемые очень опасны для общества, поэтому они заслуживают того, чтобы находиться в тюрьме в течение длительного времени, чтобы обдумать свой поступок», — постановил судья Алекс Макки Аджиджи.

В течение 14 дней приговор подлежит обжалованию, добавил судья.