Кустанай, Казахстан, , 13:50 — REGNUM

Аким (глава) Кустанайской области Казахстана Архимед Мухамбетов поручил компетентным органам усилить работу по противодействию коррупции, сообщает 5 июля издание Zakon.kz.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона отреагировал на задержание акима Аулиекольского района Кустанайской области. «Конечно, я расстроен. Пока решение суда не вступит в силу и идет следствие, я воздержусь от комментариев», — сказал Мухамбетов.

Напомним, 5 июля специализированный следственный суд Кустаная постановил поместить под домашний арест главу Аулиекольского района Кустанайской области, который подозревается в получении взятки через посредника в размере 7 млн тенге ($18,2 тыс.) за беспрепятственное подписание актов выполненных работ капитального ремонта здания школы.

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