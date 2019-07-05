Омск, 5 июля 2019, 13:37 — REGNUM
В Омске в моргах за три месяца скопилось пятьдесят невостребованных трупов. Тела лиц без определенного места жительства, не имеющих родственников, не вывозят из омских медучреждений.
«В частности, по нашим данным, такая проблема есть в ГБ №1, ГБ №11, МСЧ №9 и в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы», — передаёт портал «ВОмске».
Согласно законодательству, погребение «невостребованных» умерших осуществляет специализированная служба по вопросам похоронного дела. В Омске такие функции исполняет бюджетное учреждение «Комбинат специальных услуг» (КСУ), учредителями которого являются департаменты городского хозяйства и имущественных отношений.
«Комбинат специальных услуг» ссылается на отсутствие средств на захоронение», — подытожил портал.
Между тем, как сообщили ИА REGNUM в июле текущего года в горсовете Омска, бюджет областной столицы за счёт субсидии из бюджета региона увеличится на 1,418 млрд рублей (доходы составят 21,8 млрд рублей, расходы — 22,7 млрд рублей). При этом 23 миллиона направят на содержание омских кладбищ. Такие большие средства выделяются впервые. Из них половину суммы направят на вывоз мусора.
Однако депутат Сергей Дроздов в ходе обсуждения констатировал наличие проблем у КСУ.
«Мы будем бесконечно в КСУ «вливать» деньги, теневой бизнес продолжит качать прибыль, а город за счет бюджета будет выносить мусор?» — поинтересовался Дроздов.
В итоге рассмотреть отчёт о финансово-хозяйственной деятельности комбината депутаты решили на осенней сессии. Комитет по финансово-бюджетным вопросам направит мэру Омска предложение о рассмотрении сметы доходов бюджетного учреждения и обоснованности увеличения расходов.