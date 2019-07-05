Пермь, , 13:46 — REGNUM

В Горнозаводске Пермского края вынесен приговор жителю города Копейска Челябинской области. Он признан виновным в коммерческом подкупе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что с января 2016 года по март 2018 года 52-летний челябинец, находясь в должности начальника участка сторожевой службы АО «Сарановская шахта «Рудная», получил от своих подчиненных — контролеров — в общей сложности 1,2 млн рублей. В ответ предполагалось предоставление допработы и дополнительного заработка.

Суд назначил фигуранту уголовного дела штраф в размере 3 млн рублей. У мужчины конфисковали деньги, полученные в результате совершения преступления.