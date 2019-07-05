Сеул, , 13:34 — REGNUM

В Южной Корее провели исследование на тему дорожно-транспортных происшествий в жаркую погоду. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Hyundai Marine & Fire Insurance.

Дорога (сс) Tom Swinnen

Согласно данным страховой компании, в период с июня по август 2018 года в стране произошло 230 тыс. ДТП.

Как сообщили представители компании, в дни, когда температура воздуха в стране поднималась выше 30°, дорожно-транспортные происшествия случались в 1,53 раза чаще, чем в дни, когда температура воздуха была ниже.

Кроме того, как отметили специалисты, число людей, пострадавших в ДТП по причине взрыва шин, увеличилось в 2,6 раза, а число летальных исходов — в 11,3 раза.