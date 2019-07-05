р-н Белозёрский, 5 июля 2019, 13:45 — REGNUM
Сгоревшая в селе Чимеево Курганской области деревянная церковь Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря являлась вновь выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщил начальник отдела учёта управления охраны объектов культурного наследия Курганской области Дмитрий Бровко на своей странице в социальной сети.
В пресс-службе Министерства культуры России уточнили РИА «Новости», что согласно закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», церковь Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря находилась в ведении органов государственной охраны объектов культурного наследия субъектов РФ.
Напомним, 3 июля 2019 года в Курганской области от замкнувшей электропроводки кондиционера произошло возгорание в деревянном храме, входящем в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню с трудом отыскали на пепелище сотрудники МЧС России. У найденной иконы сохранилась в целости металлическая обшивка, сам же святой лик Божией Матери сильно повреждён. Сейчас решается вопрос о возможности её реставрации.
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