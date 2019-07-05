р-н Белозёрский, , 13:45 — REGNUM

Сгоревшая в селе Чимеево Курганской области деревянная церковь Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря являлась вновь выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщил начальник отдела учёта управления охраны объектов культурного наследия Курганской области Дмитрий Бровко на своей странице в социальной сети.

«Деревянная церковь Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря сгорела. Сгорела практически полностью. Здание являлось выявленным объектом культурного наследия и одной из трех деревянных церквей XIX века, сохранившихся в Зауралье. Невосполнимая утрата.», — констатировал Бровко на своей странице.

В пресс-службе Министерства культуры России уточнили РИА «Новости», что согласно закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», церковь Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря находилась в ведении органов государственной охраны объектов культурного наследия субъектов РФ.

«Отмечаем, что, в соответствии со статьей 47.3 указанного Федерального закона, пользователи выявленных объектов культурного наследия несут ответственность за их надлежащее содержание. Также напомним, что согласно законодательству, лица, виновные в случившемся, в том числе по причине халатного исполнения своих должностных обязанностей, а также юридическое лицо, использовавшее сгоревший выявленный объект культурного наследия, должны быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 3 июля 2019 года в Курганской области от замкнувшей электропроводки кондиционера произошло возгорание в деревянном храме, входящем в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню с трудом отыскали на пепелище сотрудники МЧС России. У найденной иконы сохранилась в целости металлическая обшивка, сам же святой лик Божией Матери сильно повреждён. Сейчас решается вопрос о возможности её реставрации.

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