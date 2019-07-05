Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM

Открытие мирового финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge состоялось в Екатеринбурге. Это уже 39 сезон мирового чемпионата GMC, который в этом году завершается в России в столице Урала. В мировом финале примут участие 20 стран мира — студенты, представители бизнеса и государственные служащие из стран Европы, Африки и Азии.

По результатам Национального суперфинала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, который прошел накануне, первое место завоевала команда «Отцы и дети», в состав которой входят участники флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Лидеры России» и Кубка «Управляй!». Команда из пяти человек — Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов — представит Россию на мировом финале чемпионата.

В торжественной церемонии открытия и жеребьевки приняли участие заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, исполнительный директор международного оргкомитета чемпионата Жоао Филипе Матосо Энрике, Председатель международного оргкомитета и основатель чемпионата Луис Энрике Алвеш Кошта и директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель чемпионата в России Вячеслав Шоптенко.

«Участники проектов платформы «Россия — страна возможностей» показывают стабильно высокие результаты во всем, начиная от профессиональных конкурсов и заканчивая ответственной работой на самых разных должностях федерального и регионального уровня. Не случайно и сейчас честь России будет защищать команда, в которую вошли участники флагманских проектов платформы — «Лидеры России» и «Управляй!». При этом, хочу особо отметить, что четверо из пяти членов команды мировых суперфиналистов представляют Екатеринбург, что подтверждает достойный уровень подготовки управленческих кадров в столице Урала. Желаю нашим чемпионам победы в мировом соревновании!» — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Приветствие участникам чемпионата направил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. «От имени министерства иностранных дел Российской Федерации сердечно приветствую участников и организаторов мирового финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Искренне рад, что нашей стране вновь выпала честь гостеприимно открыть двери для Чемпионата. Успешное проведение Чемпионата внесет важный вклад в расширение конструктивных связей российского бизнеса с зарубежными деловыми партнерами и в конечном итоге послужит развитию внешнеэкономических отношений России и укреплению позиций наших предпринимателей за рубежом», — говорится в приветствии.

Мировой финал в Свердловской области поддерживается областным Правительством и Министерством образования и молодежной политики региона.

«Мы хотели, чтобы этот чемпионат проходил в Свердловской области, и мы рады, что Екатеринбург принимает мировой финал чемпионата. Это идеально сливается с событиями, происходящими в регионе, предстоящей международной промышленной выставкой ИННОПРОМ и саммитом GMIS. Кроме того, отдельно стоит отметить мероприятия, реализуемые в рамках платформы «Россия — страна возможностей». Действительно, сегодня много программ, проектов, в том числе в нашем регионе, которые помогают продвигаться молодым, энергичным специалистам в сфере бизнеса, политики, искусства и других. Чемпионат Global management challenge безусловно является одной из таких возможностей показать себя», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В рамках торжественной церемонии открытия Чемпионата состоялась жеребьевка. Команды из 20 стран-участниц были разделены на четыре группы. В частности, российская команда будет соревноваться в одной группе с командами из Польши, Панамы, Испании и чемпионом мирового финала прошлого года — командой Чехии.

От лица Президентской Академии участников соревнований приветствовал руководитель Чемпионата, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко: «Россия в третий раз принимает у себя мировой чемпионат и в этом году столь знаменательное событие происходит в преддверии празднования сорокалетия Global Management Challenge в Португалии. Также накануне мы впервые провели Кубок ЕАЭС и вовлекли страны-соседи, тем самым расширив географию Кубка. Спасибо всем приехавшим делегациям, надеемся, что этот мировой финал запомнится и станет успешным для российской команды!»

Напомним, что лучшей в студенческой лиге национального суперфинала также стала команда, в которую вошли представители пяти регионов страны, победители проекта платформы «Россия — страна возможностей» — Молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». В качестве приза ребята из Саратовской и Тюменской областей, Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Москвы будут участвовать в мировом финале в качестве наблюдателей, набираясь опыта в общении с другими командами.

Как ранее смообщало ИА REGNUM, чемпионат Global Management Challenge — это соревнования, которые проводятся с помощью специальной образовательной программы, основанной на комплексном компьютерном бизнес-симуляторе. Она позволяет развить практические навыки ведения бизнеса и принятия решений. Ежегодно около 6000 молодых профессионалов и студентов из регионов России соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний. За 13 сезонов во всероссийском этапе чемпионата приняли участие около 70 000 человек.