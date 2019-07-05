Махачкала, , 12:57 — REGNUM

Сообщение о захвате террористами на одной из улиц Махачкалы троллейбуса с пассажирами поступило в МВД 4 июля в 18:15. По тревоге были подняты наряды полиции, но ни троллейбуса, ни захваченных людей не оказалось, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Мужчину, сделавшего ложное сообщение, в тот же день установили и доставили в отдел полиции. Однако и после задержания он продолжал твердить о заложниках.

«Женщина и мужчина захвалили троллейбус и угрожали пассажирам. Вы убедитесь, обязательно сигнал будет, что захвалили людей, примерно 5−6 человек. Остальные [пассажиры] вышли», — утверждал мужчина в ходе оперативной съёмки, кадры которой опубликованы на странице МВД Дагестана в Instagram.

В ведомстве уточнили, что в психоневрологическом диспансере задержанный не состоит. В ближайшее время появятся результаты медицинского освидетельствования на предмет алкогольного либо наркотического опьянения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких дней, с 18 по 21 мая, в Махачкале произошло три случая «телефонного терроризма». После ложных анонимных сообщений о заминировании были оцеплены центральная Джума-мечеть, здание муфтията Дагестана и медицинский колледж имени Башларова, людей эвакуировали из зданий. Однако ни в одном из трёх случаев взрывные устройства так и не были обнаружены.

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