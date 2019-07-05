Москва, , 12:36 — REGNUM

С сегодняшнего дня, 5 июля, в России начинает действовать упрощённый порядок нотариального ведения наследственных дел. Теперь, согласно вступившему в силу приказу Минэкономразвития от 20 марта 2019 года № 144, нотариусы могут самостоятельно запрашивать сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах, на основании которых зарегистрировано вещное право наследодателя.

Николай Лосев. Раздел наследства. 1894

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Как напомнили в Федеральной кадастровой палате, до настоящего момента такие сведения (например, свидетельство о собственности или договор о праве бессрочного пользования землёй) при открытии наследственного дела предоставляли только самим претендентам на наследство. Сделать это могли также их законные представители или доверенные лица. Теперь же нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос.

«Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников», — пояснила заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семёнова.

Она добавила, что теперь при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав.

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