Барнаул, , 12:14 — REGNUM

В Алтайском крае уже с завтрашнего дня, 6 июля, установится аномально жаркая погода. О неблагоприятном прогнозе сообщили в региональном МЧС.

Высокая пожароопасность 22.mchs.gov.ru

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По данным синоптиков, такая погода сохраниться в южных районах региона до 11 июля. Ожидаются максимальные температуры воздуха +30 ˚С и выше.

В чрезвычайном ведомстве жителей региона предупредили, что в связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров. Гражданам во избежание материальных потерь от огненной стихии рекомендовано не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе, не бросать непотушенные спички и сигареты.

«Муниципальным властям и органам местного самоуправления следует усилить контроль подведомственных территорий для предотвращения пожаров, активизировать разъяснительную работу с населением», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время сразу несколько европейских стран задыхаются от жары. Так, в конце июня в Германии, северной Испании и Италии температура воздуха превысила сезонные нормы на 10 °C. Это касается и Франции, где температура достигла максимума в 45,9 °C.

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