Грозный, , 12:07 — REGNUM

Местом проведения Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа станет Чеченская Республика. В этом году он будет проходить уже в 10-й раз. Ход подготовки к мероприятию обсудили 4 июля на совещании в Министерстве по делам Северного Кавказа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Как отметили его участники, в 2018 году фестиваль также проходил в Чечне. Его проведение было приурочено к 200-летию города Грозный и ознаменовалось участием большого количества гостей и участников. Первое место по итогам фестиваля заняла сборная Чечни, получив от Минспорта РФ субсидии в качестве приза — 74 млн рублей.

На эти денежные средства, по словам заместителя председателя правительства ЧР Абдула Магомадова, в республике ведется ремонт нескольких спортивных объектов, а также планируется создание собственной учебно-тренировочной базы для спортсменов.

По традиции регионом, принимающим фестиваль на следующий год, становится субъект, чья команда победила в фестивале. Поэтому игры должны проводиться в 2019 году снова в Чечне. Срок проведения предварительно установлен на октябрь.

Читайте также: Первый фестиваль «Кавказские игры» пройдет в Карачаево-Черкесии

Напомним, первые соревнования под названием «Ингушские игры» проходили в Ингушетии в 2009 году. Инициатором их проведения был советник экс-президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Исраил Арсамаков. Евкуров обратился с предложением о проведении «Кавказских игр» к руководству страны. Первый спортивный фестиваль прошел в Карачаево-Черкесии в октябре 2010 года.

В последствии спортивно-культурный праздник стал называться Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. В рамках мероприятия проводятся соревнования по 12 видам спорта, в том числе по борьбе на поясах, ходьбе на ходулях, стрельбе из лука, силовому троеборью. Одновременно со спортивными состязаниями проходят выставки национальных ремесел, демонстрация достижений субъектов, входящих в состав СКФО.