Солт-Лейк-Сити, США, , 19:44 — REGNUM

Компания Avalanche Software занималась разработкой приключенческой видеоигры по вселенной мультфильма «История игрушек». Отменённый проект должен был рассказать о путешествии ковбоя Вуди и его друзей по просторам космоса, сообщило игровое издание Kotaku 4 июля.

Рабочее название проекта — Star Command. Его созданием разработчики из Avalanche Software занимались параллельно созданию игры «История игрушек 3». В 2010 году студия решила отказаться от Star Command, а все наработки отменённого проекта стали основой для Disney Infinity — новой игры разработчиков.

По первоначальной задумке, в Star Command геймерам предстояло управлять главными героями «Истории игрушек» и путешествовать по космосу на игрушечном космолёте. Команда протагонистов должна была перемещаться между планетами, населёнными уникальными обитателям-игрушками, и продвигаться по сюжету.

Помимо сюжетного режима, в Star Command планировался режим «песочницы». В нём игроки могли создавать собственные уровни и приключения. Компания Disney никак не прокомментировала отмену разработки игры.

Идейный наследник Star Command под названием Disney Infinity вышел в 2013 году на PC и всех актуальных игровых консолях. В игре геймеры должны были использовать специальные фигурки (которые нужно было покупать отдельно), чтобы превратить их в игровых персонажей в виртуальном пространстве. Так, игроки собирали команду из героев популярных мультфильмов и фильмов компании Disney и отправлялись в сюжетное приключение.

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