Москва, , 12:13 — REGNUM

Десять пользователей «Википедии», которые в определенном ключе редактировали статьи о главах российских регионов и оппозиционных деятелях, заблокировали после проверки их правок. Об этом сообщает Тjournal.ru.

Блокировка (сс) TheDigitalWay

«Это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда достаточно крупная группа пользователей оказывается уличённой в политически мотивированной манипуляции информацией в энциклопедии», — говорится в сообщении.

Проверку 14 подозрительных пользователей инициировал создатель сервиса «Викифай» Михаил Грузнов. Он обратил внимание, что некоторые редакторы действовали сообща, но пытались это скрыть, при этом два аккаунта имели многолетнюю историю. Так, редакторы верифицировали правки друг друга, что постепенно придавало всей группе вес и делало отмену её правок более сложной.

Редакторы добавляли в статьи о действующих губернаторах нейтральную или положительную информацию, а в статьи об оппозиционерах и считающихся оппозиционными СМИ — негативную. По итогам проверки десять из 14 редакторов были заблокированы.

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