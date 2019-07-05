Великий Новгород, , 11:58 — REGNUM

Бывший вице-губернатор Новгородской области, Почётный гражданин Валдая Александр Бойцов скончался после тяжёлой болезни 4 июля. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Валдайского района, которую Бойцов возглавлял в 1991—1998 годах, прощание с Александром Бойцовым состоится в Валдае 6 июля.

Александр Бойцов был заместителем губернатора Новгородской области в команде экс-главы региона Михаила Прусака с 1998 по 2007 годы, в 2005—2007 годах — в статусе первого заместителя. В 2014—2017 годах был заместителем экс-губернатора региона Сергея Митина.

Коллеги и друзья Бойцова, в том числе экс-глава региона Михаил Прусак, выразили соболезнования в связи с уходом из жизни «коллеги, надёжного и верного друга, простого и открытого человека».

«Уроженец деревни Плав Валдайского района, всю жизнь он отдал своей земле — развитию сельского хозяйства Новгородчины. Хорошо знал и глубоко уважал людей, работающих на селе. Он прошел трудовой путь от простого агронома, затем директора совхоза, руководителя Валдайского района, до первого заместителя губернатора Новгородской области, курирующего вопросы сельскохозяйственного блока. Ему выпало время работать в непростые годы перестройки, он видел и понимал трудности, с которыми сталкивались сельчане. Грамотный специалист, прекрасный организатор и управленец, он делал всё, чтобы сохранить производство на земле и развивать его в новых условиях, на всех уровнях отстаивал интересы новгородских аграгиев», — говорится в словах соболезнования.

Похороны Александра Бойцова состоятся 6 июля на гражданском кладбище Валдая.