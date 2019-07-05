Ярославль, , 11:50 — REGNUM

Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Больница

В основном ежемесячные доходы главврачей и директоров лечебных учреждений колеблются в диапазоне от 150 до 200 тыс. рублей. Так, в ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница» директор получает 198 790 рублей в месяц, главный врач — 194 808 рублей. Зарплата директора «Областного перинатального центра» составляет 192 973 рублей в месяц, главврача — 115 540 рублей. Главный врач ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» получает 203 169 рублей, главврач областной психиатрической больницы — 183 317 рублей. В наркологической больнице зарплата чуть ниже — 144 369 рублей.

Рекорд по заработной плате поставило руководство ГУЗ ЯО «Рыбинская стоматологическая поликлиника». Ее главный врач зарабатывал больше всех своих коллег в регионе — 218 234 рубля. Там же рекордную сумму заработал и главный бухгалтер — 202 799 рубля. А заместитель главврача там получал 195 342 рубля в месяц.

Скромнее заработки на областной станции переливания крови, где директор получал лишь 101 773 рубля. Минимальные по сравнению со своими коллегами зарплаты получали руководители больницы № 2 (77 091 рубль — заместитель главного врача) и имени Семашко (60 888 рублей — главврач). Такие же зарплаты в Семашко и у заместителей главного врача. Неплохие зарплаты и у руководства новой Центральной городской больницы. Главврач там зарабатывал 154 403 рубля, зарплату более 100 тыс. в месяц получали еще 4 руководящих работника.

Немногим меньше зарплаты у руководителей районных больниц. Главврач «Некрасовской ЦРБ» зарабатывал в месяц 107 840 рублей, Любимской больницы — 112 158 рублей, Ростовской ЦРБ — 133 763 рубля, Брейтовской — 136 693 рубя.

При этом главврачи ряда районных и городских больниц зарабатывают больше, чем, например, мэры городов и главы районов, где они находятся. Так, у большинства главврачей ярославских больниц доход за 2018 год был в полтора-два раза выше, чем у мэра Ярославля Владимира Волкова. Глава Угличской ЦРБ заработал 1 млн 636 тыс. рублей, а глава Угличского района — лишь 1 млн 362 тыс. Доходы главы Тутаевского района и Тутаевской ЦРБ почти равны — 1,2 млн за 2018 год.

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