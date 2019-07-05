Москва, , 11:31 — REGNUM

У мэрии Москвы пока отсутствуют планы дальнейшего развития Солнцевской и Сокольнической линий метрополитена, кроме уже известных, сообщил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, передаёт агентство «Москва».

По словам чиновника, пока в планах продление линий лишь до перспективных станций «Внуково» на жёлтой ветке и «Потапово» на красной.

При этом длина нового участка от действующей станции «Рассказовка» до «Внуково» составит 5,2 км. И между ними планируется появление ещё двух станций — «Пыхтино» и «Солнцево Парк».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в июне 2019 года были открыты сразу восемь новых станций метрополитена. В том числе четыре станции появились на юге красной ветки. О том, как они работают после ввода в эксплуатацию, читайте в материале ИА REGNUM Метро не для людей, а для кого? От «Саларьево» до «Коммунарки».