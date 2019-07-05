Краков, Польша, , 11:34 — REGNUM

4 июля в Кракове (Польша) в возрасте 85 лет скончалась Эва Мозес Кор, пережившая опыты над людьми в нацистском концентрационном лагере. О ее смерти сообщил созданный ею музей CANDLES, передает канал n-tv.

Румынка еврейского происхождения, Эва Кор потеряла большую часть своей семьи в концентрационном лагере Освенцим. Сама девочка и ее сестра-близнец попали в лабораторию печально известного доктора Йозефа Менгеле. Кор выжила после введения инъекции со смертельно опасным вирусом. Эва Кор написала две автобиографические книги.

В 1995 году в американском штате Индиана по ее инициативе был открыт музей CANDLES (англ. «Свечи»), посвященный детям, ставшим жертвами нацистских экспериментов. Несмотря на пережитые страдания, Эва Кор призывала к прощению обидчиков. В 2015 году в зале суда она пожала руку бывшему эсэсовцу Оскару Грёнингу, работавшему в Освенциме.