Владикавказ, , 10:50 — REGNUM

Двое жителей Северной Осетии ответят за убийство мужчины, совершенное два года назад. Раскрытие преступления стало возможным лишь после того, как мать погибшего обратилась на личный прием к председателю СК России Александру Бастрыкину, сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе СКР.

Расследование передали в производство Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Следователи установили, что Марат Б. и Сергей К. 29 августа 2017 года расстреляли своего знакомого из-за финансового конфликта. Один из них выстрелил в оппонента четыре раза, другой — три. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице. Во время стрельбы получил ранение в ногу и еще один человек, прибывший на встречу вместе с подозреваемыми в убийстве.

После совершения преступления Марат Б. скрылся. Его удалось задержать лишь в феврале 2018 года в Санкт-Петербурге. Оба подозреваемых арестованы. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов, убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц, а также причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.

Уголовное дело расследовано и передано в суд с обвинительным заключением.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Северной Осетии задержан подозреваемый в совершении двойного убийства, совершенного пять лет назад. Вместе со своим подельником он расстрелял троих человек около кафе «Дымок». На месте происшествия погибли двое, один пострадавший доставлен в больницу.