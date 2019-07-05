Москва, , 10:10 — REGNUM

В Новой Москве в поселении Внуковское начнётся реставрация усадьбы Измалково, построенной во второй половине XVIII века. Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на портале мэра столицы.

Во время реставрационных работ зданиям архитектурного ансамбля вернут исторический облик. Воссоздадут декор, сохранят кирпичные пристройки. В главном доме (двухэтажном срубе) восстановят интерьеры.

После реконструкции в усадьбе Измалково обустроят пансионат, в котором будет восемь номеров для временного проживания. В пансионате для амбулаторного лечения разместятся дети от пяти лет с онкогематологическими заболеваниями.

Отмечается, что 20 лет усадьба находилась в запустении. Теперь усадьбу получил в безвозмездное пользование сроком на 49 лет фонд «Подари жизнь».

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