Сеул, , 10:05 — REGNUM

В Южной Корее пройдет выставка, посвященная воде и круговороту воды. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

По их словам, мероприятия пройдут на центральной площади Seoul Plaza, расположенной напротив мэрии Селуа в районе Чун-гу, в период с 25 по 27 июля 2019 года.

Выставка представляет собой мероприятие, на котором представители разных компаний демонстрирую свои технологии, продукты и услуги, связанные с циркуляцией воды

Известно, что в выставке примут участие представители 24 южнокорейских компаний, занимающихся очисткой воды, проверкой качества воды, канализацией и так далее.

«Посредством данного мероприятия мы планируем продвигать товары и услуги компаний, участвующих в выставке, не только органам местного самоуправления, но и другим организациям и компаниям, которым могут потребоваться данные услуги», — сообщили представители администрации.