Вашингтон, , 09:59 — REGNUM

Независимая студия по разработке видеоигры Zachtronics Industries бесплатно предоставит лицензии на все свои игры школам. Об этом представители компании сообщили на официальном сайте Zachtronics 4 июля.

Для получения лицензии представителю образовательной организации необходимо заполнить заявку на официальном сайте компании. Благодаря инициативе Zachtronics, школы всего мира могут получить следующие проекты: Opus Magnum, Infinifactory, Exapunks, Shenzen I/O и TIS-100.

Однако руководство Zachtronics рекомендует преподавателям лично ознакомиться с играми перед тем, как предоставлять их своим ученикам. По их мнению, игры компании сильно отличаются от других видеоигр и разобраться в них будет непросто без помощи компетентного специалиста.

Компания Zachtronics Industries, основанная Заком Бартом, известна своими играми-головоломками. Как правило, проекты студии берут за основы школьные предметы: в Opus Magnum это программирование, в SpaceChem — химия, в Shenzen I/O — основы промышленности.

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