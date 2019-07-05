Махачкала, , 10:02 — REGNUM

Случай самозахвата земельного участка в водоохранной зоне Каспийского моря выявлен в Дагестане. Его кадастровая стоимость превышает 1,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе махачкалинской природоохранной прокуратуры.

Установлено, что местный житель представил в управление Росреестра по Дагестану поддельное постановление администрации города № 2492 «О предоставлении в собственность земельного участка для организации пляжа, строительства развлекательного центра и причала на побережье Каспийского моря». На его основании участок был поставлен на кадастровый учет и предоставлен подозреваемому в собственность.

При этом в документах делопроизводства мэрии Махачкалы под вышеуказанным номером значится совершенно другое постановление. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Махачкалы вернула в собственность города незаконно занятый участок в водоохранной зоне озера Ак-Гель. Его площадь составляет 1 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость — 7,6 млн рублей. Суд признал недействительными договор купли-продажи участка и свидетельство о государственной регистрации.