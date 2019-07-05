Москва, , 09:57 — REGNUM

При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).

Кресла, обеспечивающие безопасность ребенка Роскачество

Кроме того, уточнили в Роскачестве, детей до семи лет необходимо перевозить исключительно в специальных креслах, желательно как можно дольше, а до 1,5 лет — строго против хода движения.

Кресло обязательно нужно фиксировать либо с помощью креплений ISOFIX (система крепления детского автокресла, разработанная Международной организацией по стандартизации), либо штатными ремнями безопасности.

Читайте также: В продаже появилось первое детское автокресло с подушками безопасности

Детей с 7 до 11 лет на заднем сиденье можно пристегивать штатными ремнями безопасности, при этом ориентироваться надо на рост 150 см. При таком росте верхняя лямка ремня безопасности уже не проходит по шее ребенка.

«Самое безопасное место для автомобильного кресла внутри автомобиля — посередине заднего сиденья», — уточнили в организации.

Вместе с тем ребенка желательно не перевозить в верхней одежде, поскольку при резком торможении он может вылететь из расстегнутого комбинезона. В случае, если родители ставят автолюльку на переднее сиденье, обязательно надо выключать подушку безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 июля 2017 года в России вступили новые правила перевозки детей с 7 до 11 лет. Так, в таком возрасте может находиться на заднем сиденье автомобиля без автокресла, пристегнутый предусмотренными конструкцией транспортного средства ремнями безопасности. При этом, если ребенок до 11 лет едет на переднем сиденье автомобиля, то детское кресло для него обязательно.

Читайте также: Детей старше семи лет разрешено перевозить без автокресел